Photo d'illustration : VNA

Binh Dinh, 1er mars (VNA) - Une bombe de 115 kg restée intacte et très dangereuse a été neutralisée avec succès dans la province centrale de Binh Dinh.La bombe, d'environ 100 cm de long et près de 30 cm de diamètre, a été découverte par des ouvriers alors qu'ils nivelaient le sol du pôle industriel de Go Cay, commune de Binh Thanh, district de Tay Son.Informé de la bombe , le Comité populaire de Binh Thanh a ordonné au commandement militaire de la commune d'examiner et de boucler le site en cas d'explosion.Le 28 février vers 9 heures du matin, des sapeurs du commandement militaire de Binh Dinh ont déplacé la bombe vers le terrain d'entraînement d'une unité militaire de la commune de Binh Thanh pour la désactiver conformément à la réglementation.- VNA