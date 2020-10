Photo : Thu viên Read&Go/Facebook/VOV



Hanoï (VNA) - Que donne un mélange de bleu et de rouge? Réponse: du violet. Que donne un mélange de bibliophilie et d’envie de partage avec les plus jeunes? Réponse: une bibliothèque ouverte aux enfants…



Cette bibliothèque, c’est à Son La qu’elle se trouve, et c’est à un certain Vu Hiêu qu’elle doit son existence. Mais c’est une bibliothèque… pas comme les autres. Les enfants y viennent non seulement pour lire des livres, mais aussi apprendre à chanter et à jouer.



Beaucoup d’enfants de Son La ont l’habitude de fréquenter Read & Go, la bibliothèque de Vu Hiêu. D’une superficie de 120m2, celle-ci est répartie sur deux étages et accueille chaque semaine une quarantaine de bibliophiles en herbe, le nombre pouvant grimper jusqu’à 90 pendant les grandes vacances. Giàng A Chu fait partie de ces jeunes lecteurs assidus. Pour lui, l’endroit a tout de la caverne d’Ali Baba…



«Je n’avais jamais vu autant de livres!», nous dit-il. «Et super intéressants, en plus… On trouve de tout ici: des livres sur l’astronomie, sur la découverte du monde, sur la littérature, sur les mathématiques, sur l’histoire... Mon rêve, à moi, c’est de pouvoir lire tous les livres, ici. Et ce qui est chouette, aussi, c’est qu’on peut dessiner, et danser…»



Un lieu récréatif, donc, dont le mode de fonctionnement est aussi peu strict qu’il est efficace. Ça tient même du prodige: les prêts ne sont pas gérés mais les livres ne disparaissent pas. Mieux encore, il en arrive toujours plus!... Comme quoi, quand la confiance règne et qu’elle fait office de règle tacite… Vu Hiêu a commencé sa bibliothèque avec seulement quelques centaines de titres. Aujourd’hui, elle en contient un bon millier, que les enfants peuvent lire sur place ou emprunter.



«C’est très amusant, ici!», nous explique Thanh Phong, un autre bibliophile. «Monsieur Hiêu, il nous dit toujours de considérer la bibliothèque comme notre maison commune. Moi, j’ai fait le tour de mes copains pour collecter des livres, et puis j’apporte les vieux vêtements: ça peut toujours faire le bonheur de quelqu’un…»



«Faire le bonheur de quelqu’un»… Celui de Vu Hiêu, c’est de voir les enfants lire et s’amuser à l’occasion des ateliers de dessin, de danse et de chant organisés toutes les semaines au deuxième étage.



«D’après leurs parents, les enfants aiment beaucoup venir à ma bibliothèque et ils aiment de plus en plus la lecture», nous confie-t-il. «Mon ambition, c’est d’arriver à 10.000 ouvrages et d’offrir plus d’ateliers ludiques portant sur des compétences générales pour que les enfants défavorisés puissent mieux s’intégrer à la société. Lire, c’est un moyen essentiel pour parvenir au savoir. Et justement, c’est avec du savoir et du savoir-faire que chacun peut sortir de la pauvreté et faire de bonnes choses pour soi-même et pour la communauté.»



Cette ambition est désormais à la portée de Vu Hiêu qui sait pouvoir compter sur le soutien, tant matériel que spirituel, des autorités locales, mais aussi de différents individus et de plusieurs organisations sociales.



