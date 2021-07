L'accusée Nguyen Thi Thuy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 21 juillet Nguyen Thi Thuy à 20 mois de prison ferme pour "Abuser des droits de liberté démocratique et porter atteinte aux intérêts de l'Etat et aux droits et intérêts légitimes des individus et organisations", en vertu de la clause 331, article 2 du Code pénal de 2015.

Selon l'acte d'accusation, Nguyen Thi Thuy, née en 1977 et domiciliée dans l’arrondissement de Ba Dinh à Hanoï, était avocate à un cabinet implanté dans le même arrondissement. Le service municipal de la Justice a retiré la licence de cet cabinet en 2012.

En 2017, Nguyen Thi Thủy, en qualité d’avocate, a participé au procès contre Tran Quang Ngu qui avait été arrêté et condamné pour fraude et appropriation de biens socialistes en 1990.

Profitant du statut d'un défenseur des droits et intérêts légitimes de Tran Quang Ngu, Nguyen Thi Thuy a écrit deux pétitions dont le contenu portant atteinte au prestige et à l'honneur de certains dirigeants du Parti et de l'État et les a envoyées à quelques agences de l’État.

Le Tribunal a jugé que Nguyen Thi Thuy avait abusé des droits de liberté démocratique, rédigé et diffusé des documents au contenu déformant, portant atteinte au prestige des organisations, à l'honneur et au prestige de certains dirigeants du Parti et de l’État ainsi que provoquant des troubles à l’ordre public et au fonctionnement des agences de l'État. -VNA