Une œuvre de Dang Thi Phuong . Photo: CVN

Hanoi (VNA) - La beauté de la ville de Huê est sublimée à travers 27 laques au sein de l'exposition "L'ombre du temps" de l'artiste Dang Thi Phuong. "L'ombre du temps", sa première exposition, s’est ouverte le 5 mars au World Artspace (21 rue Vo Truong Toan, Thao Diên, Hô Chi Minh-Ville).

Ces 27 laques réalisées en six ans mettent en valeur l'âme de Huế et émeuvent les visiteurs par la beauté de l'ancienne capitale. Les temples, murs de la ville... montrent aux spectateurs que le temps essaie de s'accrocher à chaque fibre de brique et de mortier.

"+L'ombre du temps+ est comme la nostalgie, le son des cœurs en mouvement devant les anciennes beautés des monuments architecturaux de la dynastie des Nguyên à Huế où j'ai vécu", a déclaré Dang Thi Phuong.

Née à Quang Binh, Dang Thi Phuong a fait ses études d'art à Huê où elle aime explorer l'ancienne capitale impériale pour ressentir la beauté de cette ville dont elle parle si bien : "Les jours à Huê sont comme un rêve. L'expérience est pleine d’épreuves et d'émotions notamment dans l'ancienne citadelle où de nombreuses valeurs culturelles anciennes s'estompent avec le temps".

Ces six dernières années, l'artiste peintre a travaillé d’arrache-pied pour transmettre dans ses 27 laques toute la beauté de sa ville de cœur.-CVN/VNA