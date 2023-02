En 2022, près de 7,2 millions de tonnes de riz ont été exportées pour une valeur de 3,49 milliards de dollars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations nationales de riz commencent l'année 2023 en fanfare après avoir établi un record l’année dernière.

Selon l’Association des vivres du Vietnam (VFA), à la mi-janvier, les exportations nationales du riz ont atteint plus de 226.000 tonnes pour une valeur de près de 115 millions de dollars, en hausse de plus de 41,29% en volume et en valeur sur un an.

2022 fut une année pleine de succès pour les exportateurs vietnamiens avec un bon nombre de commandes en provenance de grands marchés. Près de 7,2 millions de tonnes de riz ont été expédiées pour une valeur de 3,49 milliards de dollars. Le riz vietnamien a réussi à accéder à des marchés très exigeants comme le Japon et l’UE.

Selon plusieurs experts, les exportations de riz continueront d'enregistrer de bons résultats cette année. En effet, à court terme, les prix resteront élevés en raison de l’augmentation des réserves de vivres dans le monde causés par les incertitudes économiques et politiques.

A cela s'ajoute le fait que les entreprises vietnamiennes cherchent à tirer parti des accords de libre-échange pour augmenter leurs exportations de riz.

En outre, le Vietnam et la Thaïlande comptent organiser des négociations en vue d’augmenter le prix à l’exportation dans le contexte de hausse des coûts de production.

La réouverture de la Chine, un grand importateur de riz vietnamien, après sa longue période de politique zéro-Covid, apporte également un regain d'optimisme aux exportateurs. -VNA