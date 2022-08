Ottawa (VNA) - L’Association d’amitié Canada-Vietnam (CVFS) a organisé vendredi 19 août un webinaire marquant le 77e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Délégués au webinaire marquant le 77e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Cao Phong, a déclaré que le Vietnam et le Canada promeuvent leur partenariat intégral de manière substantiel, efficace, stable et durable, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans la région et le monde, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement en Asie-Pacifique et dans le monde.

Le commerce bilatéral au premier semestre de cette année a atteint 6,1 milliards de dollars canadiens (environ 4,7 milliards de dollars), en hausse de 24,7% par rapport à la même période de l’an dernier.

Philip Fernandez du CVFS a déclaré qu’il célébrera le 50e anniversaire des relations Vietnam-Canada l’année prochaine avec diverses activités. - VNA