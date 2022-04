Les rochers couverts de mousse. Photo: Doàn Sy



Hanoï (VNA) - Pour peu qu’elles soient englobées dans de vastes zones touristiques, certaines destinations arrivent à sortir de l’anonymat et à se faire une place au soleil… C’est le cas de Hông Chinh, un village de pêcheurs de la province de Binh Thuân au Centre, situé à environ 40 kilomètres au nord de la ville de Phan Thiêt, promis à devenir l’une des attractions de la zone touristique nationale de Mui Ne.



Une fois rendus à Hông Chinh, les touristes sont séduits par la beauté rustique qui se dégage de ce petit village de pêcheurs. À l’aube, en particulier, le spectacle est saisissant. Les rochers couverts de mousse verte scintillent, et les bateaux paniers semblent s’éveiller sous l’azur… Et que dire des couchers de soleil? Qu’ils sont somptueux? Ce serait encore très en dessous de la réalité…



Le fait est que pour beaucoup, des villages de ce genre sont de véritables petits coins de paradis. Témoin Phan Duc Thinh, un habitant de Hô Chi Minh-ville, qui a même décidé de poser ses valises pour de bon à Hông Chinh et d’y créer une maison d’hôtes baptisée Stop and Go Làng Chài.



«Ce sont des régions vraiment magnifiques, dont les paysages ont tout pour séduire les touristes… Ce village de Hông Chinh, en particulier, mérite vraiment le détour et je pense que, niveau promotion touristique, il serait bon de mettre le paquet», nous confie-t-il.



De fait, Hông Chinh a bien des atouts à faire valoir, et pas uniquement en tant que villages de pêcheurs. Ses alentours se prêtent en effet merveilleusement bien aux sports aéronautiques. Cao Hà Tân, qui est le directeur d’une entreprise spécialisée dans ce domaine, a repéré plusieurs endroits propices au développement de telles activités, parmi lesquels le mont Hon Hông, idéal pour le parapente.