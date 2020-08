Nguyen Duc Manh et Andrew Eachan Alexander au Tribunal populaire de Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 3 août le Vietnamien Nguyen Duc Manh (né en 1985, domicilié dans le quartier de Phuc Tan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï) à 18 ans de prison et l’Ecossais Andrew Eachan Alexander à deux ans de prison pour trafic illégal de drogue selon l’article 251 du Code pénal de 2015.



Andrew Eachan Alexander (né en 1994) sera expulsé du Vietnam après avoir purgé sa peine.



Nguyen Duc Manh tenait un restaurant dans le vieux quartier de Hanoï et connaissait de nombreux étrangers à la recherche de drogue.



Le 23 décembre, la police de Hanoï a arrêté Andrew Eachan Alexander, un client de Nguyen Duc Manh, avec deux sacs de marijuana et trois comprimés d'ecstasy. Il a dit qu'il avait acheté de la drogue à Nguyen Duc Manh à plusieurs reprises et en avait vendu à d'autres.



Nguyen Duc Manh a été accusé de trafic de 232 grammes de drogue de synthèse et de près de 2 grammes de kétamine, tandis qu'Andrew Eachan Alexander était impliqué dans le commerce de 1,424 gramme d'ecstasy et de méthamphétamine et de 5 grammes de marijuana.-VNA