La vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Maria Tripodi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Maria Tripodi, a loué des réalisations obtenues par le Vietnam et l’Italie et souligné les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les temps à venir, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

En 2023, le Vietnam et l’Italie célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (23/3/1973 – 23/3/2023). À cette occasion, la ministre Maria Tripodi a affirmé que le Vietnam était un interlocuteur important et un partenaire principal pour assurer l’équilibre et promouvoir les progrès économiques durables dans l’Indo-Pacifique.

Selon elle, au cours des 50 dernières années, les relations entre l’Italie et le Vietnam ont connu un bel essor, sur le plan tant bilatéral que multilatéral. L’année 2023 marque également le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays, créant le cadre institutionnel nécessaire au développement plus fort des relations bilatérales.

Mme Maria Tripodi a déclaré que dans les temps à venir, les liens bilatéraux seraient de plus en plus approfondis, ce qui est reflété par l’échange régulier de visites de haut rang, dont la prochaine tournée du président vietnamien Vo Van Thuong en Italie cette année.

S’agissant de la défense, la 4e session du Dialogue sur la stratégie de défense entre les deux pays se tiendra à Rome dans les mois à venir.

Dans le domaine de la justice, les deux pays devraient signer trois accords importants portant sur la coopération en matière de justice pénale, le transfert de détenus et l’extradition, a-t-elle fait savoir.

Quant à l’environnement, l’Italie rejoindra le Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), en lui fournissant 500 millions d’euros dans cinq ans.

Dans le domaine des sciences et de la culture, le Comité de coopération scientifique et technologique Italie-Vietnam se réunira cette année en Italie, lors de la réunion les deux parties devraient signer un nouveau protocole dans la culture.

Concernant les activités et initiatives célébrant l’Année Italie-Vietnam, Mme Maria Tripodi a annoncé que la cérémonie d’ouverture de cet événement aurait lieu le 31 mars avec un défilé de mode du Vietnam à Rome, un jour après la réunion de consultation politique entre la vice-ministre Maria Tripodi et la vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Ensuite, la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre l’Italie et le Vietnam se tiendra dans le cadre de la prochaine visite du président vietnamien Vo Van Thuong en Italie. La cérémonie de clôture de l’Année Italie-Vietnam 2023 sera prévue en fin d’année.

A propos du plan d’action 2024-2026 du partenariat stratégique Italie – Vietnam, la vice-ministre Maria Tripodi a estimé que sa signature prévue cette année créerait une base solide pour renforcer davantage les relations bilatérales. -VNA