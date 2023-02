Hanoi (VNA) – Le livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur la lutte contre la corruption a été présenté jeudi 2 février à Hanoi à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Parti et du 10e anniversaire de la création du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Lors de la cérémonie de présentation du livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA Lors de la cérémonie de présentation du livre du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Intitulé "Lutter résolument et persévéramment contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification du Parti et de l’État vietnamiens de plus en plus sains et puissants", le livre est considéré comme un “vade-mecum” sur le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam.

Les contenus des articles, des pensées et des points de vue directeurs du secrétaire général Nguyên Phu Trong, tirés de la réalité riche et vivante, montrent sa vision, son esprit clairvoyants, sa direction serrée, drastique, totale et pleinement convaincant, contribuant à clarifier la pensée théorique du Parti sur le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, et sur l’édification et le remodelage du Parti, a déclaré le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong.

Le livre montre la cohérence entre la parole et l’acte, la persévérance de lutte sans arrêt, la cohérance entre les méditations de nombreuses années et les actions énergiques du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines pour édifier et remodeler le Parti de plus en plus sain et puissant, a-t-il indiqué.

Ce livre se compose de plus de 600 pages et 111 illustrations, dont certaines rendues publiques pour la première fois. Il est divisé en trois parties : "Certaines questions tirées de la réalité de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam", "Cohérence dans la devise : Prévenir la corruption et les pratiques malsaines de manière précose, de loin, du sommet à la souche" et "Consensus de haut en bas, de la verticale à l’horizontale".

En plus de la version imprimée, les lecteurs peuvent lire des livres électroniques sur : https://stbook.vn; https://thuviencoso.vn. Photo : VNA

La première partie, de la page 11 à la page 206, comprend un article d’aperçu général sur ce combat depuis la création du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, quatre discours de conclusions prononcés par le secrétaire général lors des conférences nationales sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines en 2014, 2018, 2020, 2022 ; et les conclusions qu’il avait faites lors des 36 sessions et réunions dudit comité et de sa permanence de 2013 à 2022.

La deuxième partie, de la page 207 à la page 522, comprend 22 articles et allocutions sélectionnés parmi plus de 500 articles et allocutions du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur l’édification et le remodelage du Parti, et le perfectionnement moral, la culture de la moralité et du mode de vie des cadres et des membres du Parti.

La troisième partie, de la page 523 à la page 619, présente 96 opinions triées sur le volet parmi des milliers d’opinions des habitants d’horizons divers, des députés de l’Assemblée nationale et des hommes politiques, intellectuels et amis internationaux sur la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam sous la direction secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Saluant les efforts de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, de la Maison d’édition politique nationale "Su thât", de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti dans la rédaction du livre, Vo Van Thuong a demandé de diffuser le contenu du livre au plus grand nombre. – VNA