Hanoï (VNA) - "Recevoir un haut dirigeant vietnamien à La Havane, au-delà de la charge politique, c'est avoir un frère à la maison qui vient de loin et qu'on n'a pas vu depuis longtemps".



C'est ce qu'a déclaré le Dr Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, faisant référence à la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue à Cuba.



Le Dr Ruvislei González Saez qui est aussi le directeur du programme des relations internationales à Cuba, a souligné que cette visite est importante non seulement du point de vue politique car elle permettra de progresser dans l'échange entre les principaux organes législatifs, mais aussi parce que des expériences et des leçons importantes pourront être échangées.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue (à droite) reçoit le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz le 29 septembre 2022. Photo : VNA

Dans le même temps, d'autres accords pourraient être conclus dans le cadre politico-diplomatique et économique, a-t-il souligné.



La visite de Vuong Dinh Hue à Cuba ira au-delà des protocoles traditionnels car il recevra sans aucun doute une attention de haut niveau, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, non pas à cause du protocole politique, mais à cause des sentiments des dirigeants et du peuple cubains envers les dirigeants vietnamiens et leur peuple, a-t-il assuré.



Il a souligné que la visite officielle de Vuong Dinh Hue à Cuba constituera la quatrième d'un président de l'Assemblée nationale du Vietnam à Cuba au XXIe siècle, après Nguyen Van An en 2006, (actuel secrétaire général du PCV), en 2010, et Mme Nguyen Thi Kim Ngan, en 2016. Ce dernier s'est produit après la mort du commandant en chef, Fidel Castro, considéré comme la première délégation étrangère à arriver à Cuba après ce triste événement. Les deux nations ont eu des gestes uniques qui caractérisent une relation spéciale et unique entre deux pays. C'est pourquoi il est important de préserver à l'avenir ces liens fraternels entre les deux nations appréciées comme sœurs.



Ruvislei González Saez, qui a souligné que les relations Cuba-Vietnam ont une grande importance non seulement du point de vue des relations internationales des deux pays, mais aussi pour le développement des causes de la défense et de la construction socialiste de leurs sociétés.



Ce sont deux des cinq seuls pays dotés d'un système socio-politique socialiste, ce qui crée de grands défis dans un monde dominé par le système capitaliste.



Le dialogue étroit et permanent entre les deux Partis, deux gouvernements et deux peuples favorise la confiance mutuelle, la compréhension et aussi l'échange d'expériences face aux défis posés par les deux nations dans la conjoncture internationale actuelle complexe, a-t-il dit.



Selon l'expert, bien que les relations politiques et diplomatiques entre Cuba et le Vietnam aient toujours été au plus haut niveau, il reste encore une grande marge pour que les deux parties élargissent davantage la coopération avec de nouveaux mécanismes, en particulier les relations économiques, commerciales et d'investissement.



Cependant, dans le domaine économique, même si le monde complexe actuel génère des défis pour les deux nations, en plus des impacts négatifs de l’embargo permanent des États-Unis contre Cuba, il existe un potentiel pour élever les mécanismes de coopération et de collaboration économiques. Il existe des potentiels commerciaux et d'investissement entre les deux parties, a-t-il estimé.



La présence du Vietnam dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes est croissante et nécessite une connaissance de la région pour promouvoir ses intérêts économiques. En ce sens, Cuba peut servir de passerelle pour la région sur la base des différents accords économiques dans le cadre de l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI) ou de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). D'autre part, le Vietnam peut être un grand pont pour Cuba dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN. En effet, grâce à la présidence de Vietnam 2020 et à l’aide des autres membres, Cuba fait partie du Traité d'amitié et Coopération (TAC), a-t-il noté.



Néanmoins, de nouvelles étapes peuvent être franchies en tant que partenaire sectoriel ou de coopération dans des secteurs spécifiques tels que la santé, les biotechnologies, l'environnement. Les deux parties peuvent accroître l'échange d'expériences et la coopération dans des domaines tels que le tourisme, les services douaniers, l'administration publique, le jumelage entre villes, a-t-il suggéré.



Dans le même temps, l’œuvre de Renouveau du Vietnam a permis au pays de faire un bond dans son développement socio-économique.



Il a rappelé que dès les premiers impacts du COVID-19, les deux pays ont exprimé leur volonté de se soutenir dans tous les scénarios. La disposition cubaine n'a pas attendu le développement de ses propres vaccins pour partager non seulement ses résultats, en l'occurrence Abdala, mais aussi pour pouvoir contribuer au transfert de technologies. Le soutien du Vietnam a été immédiat avec l'envoi de dons importants, dont certains provenaient de contributions personnelles de ceux qui ont étudié à Cuba et qui portent cette nation caribéenne dans leur cœur. On ne peut manquer de mentionner celui des différentes agences gouvernementales et du Parti, ainsi que l'Association d'amitié Vietnam-Cuba.



Les deux parties ont le potentiel de coopérer dans le secteur des biotechnologies avec l'expérience et les capacités qu'elles possèdent ainsi que dans les mesures de prévention et de traitement. Depuis longtemps, Cuba surmonte cette situation difficile qui affecte la majeure partie du monde et est disposée à partager avec ses frères vietnamiens, a-t-il déclaré.



Il a averti que même si cette pandémie est en train d'être éliminée à l'échelle mondiale, elle persiste et nécessite de continuer à collaborer étroitement. Cependant, elle pourrait réapparaître comme cela s'est produit, sans compter qu'il existe un risque de nouvelles pandémies ou de variants de celles existantes. Dans ce scénario, il est stratégique de poursuivre la collaboration et les échanges dans ce sens afijn qure des projets communs concrets puissent être développés dans l'un ou l'autre des deux pays.



La coopération peut continuer à se développer dans l'échange d'expériences entre spécialistes, des séminaires théoriques au travail en laboratoire. D'autre part, il est possible de travailler sur des projets communs spécifiques qui permettent l'ouverture de centres spécialisés, en pensant au bénéfice bilatéral certes mais aussi à celui d'autres pays voisins comme le Laos ou le Cambodge.

Il faut systématiser les études préventives non seulement pour prévenir la résurgence d'autres variants, mais aussi de nouvelles pandémies. Cuba a un grand potentiel dans le développement des biotechnologies qu'il peut partager avec le Vietnam sur la base du bénéfice mutuel, a-t-il conclu.- VNA

