Lang Son (VNA) – Le tronçon Bac Giang – Chi Lang (du km 108 au km 45) de l’autoroute Bac Giang – Lang Son a été ouvert au trafic à titre d’essai trois mois avant terme, dimanche 29 septembre dans la province de Lang Son (Nord).



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (centre) lors de la cérémonie d'ouverture au trafic du tronçon Bac Giang – Chi Lang de l’ autoroute Bac Giang – Lang Son. Photo: VNA

Ce tronçon long de 64 km et large de 25 m avec 4 voies à grande vitesse permettant aux voitures de circuler à 100 km/h et 2 bandes d’arrêt d’urgence, relie la province de Bac Giang à celle de Lang Son.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung qui a coupé le ruban d’inauguration du tronçon Bac Giang – Chi Lang, a souligné l’importance de cet axe routier pour la défense et la sécurité, ainsi que le développement socio-économique dans les localités traversées par l’autoroute.

Ce tronçon permet aux voitures de circuler à 100 km/he vitesse. Photo: VNA



Il a également demandé d’accélérer la progression des travaux restants pour achever le projet avant le 31 décembre prochain, et de préparer les moyens nécessaires à la construction du tronçon Chi Lang – Huu Nghi.

Le projet d’autoroute qui représente un coût d’investissement de plus de 12.180 milliards de dôngs (524,8 millions de dollars), a démarré en 2015. Une fois l’ouvrage mis en service, le temps de trajet entre Hanoi et Lang Son sera réduit de 3,5 heures à 2,5 heures par rapport à la route nationale 1. – VNA