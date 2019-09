Phnom Penh (VNA) - Le tribunal de Phnom Penh a ordonné lundi 16 septembre l’arrestation de Sam Rainsy, dirigeant en exil du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), parti d’opposition dissous.

Sam Rainsy lors d’une interview avec RFA. Source: cambodgemag.com

Le juge Koy Saop a demandé aux autorités de demander, d’arrêter et de traduire rapidement Rainsy en justice pour avoir offensé le roi cambodgien Norodom Sihamoni.Le porte-parole du ministère cambodgien de la Justice, Kim Santepheap, a déclaré que s’il était reconnu coupable, Rainsy pourrait être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans.Lors d’une interview accordée le 12 septembre à Radio Free Asia (RFA), Rainsy a prononcé des propos injurieux envers le roi.Lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre lao à Phnom Penh, le 12 septembre, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a déclaré que le Cambodge avait demandé aux États membres de l’ASEAN d’arrêter et d’extrader Rainsy et ses partisans s’ils entreraient sur leur territoire.En août dernier, le chef du gouvernement cambodgien a porté plainte contre l’opposant Sam Rainsy, en exil en France depuis 2015, pour diffamation. Ce dernier a les nationalités française et cambodgienne.Les plaintes avec constitution de partie civile ont été portées devant la justice française par les avocats Luc Brossollet, Frédéric Doyez et Didier Leick. – VNA