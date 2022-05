Tokyo (VNA) - Plus de 100 footballeurs amateurs vietnamiens et japonais ont participé dimanche 1er mai au tournoi de l’amitié Enshu Fukuroi dans la préfecture de Shizuoka, au Japon.

Les footballeurs amateurs vietnamiens et japonais en lice au tournoi de l’amitié Enshu Fukuroi. Photo : VNA

Le tournoi annuel, organisé par l’Association des Vietnamiens à Shizuoka, a coïncidé avec la visite officielle du Premier ministre japonais Kishida Fumio au Vietnam.

Le président de l’association et chef du comité organisateur Doàn Xuân Tung a déclaré que l’événement avait été organisé dans le but de créer un terrain de jeu pour les amateurs de football à Shizuoka, de renforcer la solidarité de la communauté vietnamienne et de promouvoir les échanges culturels entre les Vietnamiens et les Japonais dans la préfecture.

Reprise après une interruption de deux ans causée par la pandémie de Covid-19, le tournoi a réuni 16 équipes.

Oran Fukuroi FC de la préfecture de Shizuoka a remporté le premier prix tandis que les finalistes sont des équipes vietnamiennes - Numazu FC et VN Fukuroi FC. – VNA