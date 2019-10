Dans la maison renversée, tous les meubles sont collés au plafond.

Dà Nang (VNA) - Au 44, rue Hô Xuân Huong, dans l’arrondissement de Ngu Hành Son, ville de Dà Nang, une maison bâtie à l’envers attire des visiteurs venus des quatre coins du pays.



Connaissez-vous le concept d’une maison à l’envers, connue sous le nom de maison renversée ou encore maison inversée ? Le toit se trouve au niveau du sol et le rez-de-chaussée se retrouve à l’étage. Renversant n’est-ce pas ?



Inaugurée en janvier 2018, la "Upside down world Da Nang" est devenue l’une des attractions touristiques les plus populaires de la ville de Dà Nang (Centre).



Cette surprenante bâtisse reproduit fidèlement l’extérieur et l’intérieur d’une maison avec meubles et portes inversés. Elle dispose de dix pièces dont chambre à coucher, toilettes, salon, cuisine… À l’intérieur, les meubles sont collés au plafond. Dans la salle à manger, la table est fixée au-dessus de la tête des visiteurs, avec bols et assiettes.



La maison renversée permettra aux touristes de voir le monde sous un angle totalement différent et d’avoir la sensation de marcher au plafond. Les objets suspendus semblent défier les lois de la pesanteur.



Ces illusions d’optique sont parfaites pour des photos originales. Le personnel se rend disponible pour proposer aux voyageurs les meilleurs angles de vue.



Des souvenirs inoubliables



Dans la maison à l’envers, les chambres sont décorées avec des couleurs vives et du vrai mobilier. "Je me suis sentie bizarre. Aucun détail n’a été oublié à l’intérieur de la maison. C’est surtout l’ouverture inversée des portes qui m’a paru le plus étrange et intriguant", a confié Diêu Thuy, une touriste venue de Hanoï.



Si vous avez la possibilité de voyager à Dà Nang, n’oubliez pas d’y venir afin de faire le plein d’expériences et de souvenirs. La "Upside down world Da Nang" est un lieu à ne pas manquer. -CVN/VNA