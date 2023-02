Photo : baovanhoa.vn



Hanoï (VNA) - Le spectacle "Rêve de dragon" du Théâtre de marionnettes du Vietnam a été sélectionné pour se produire lors du 36e Congrès mondial de l’Institut international du théâtre (ITI), a annoncé l'Association des artistes de théâtre du Vietnam.

Le spectacle a été sélectionné par le Comité d'organisation pour être présenté lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement, le soir du 21 février. C'est également la seule représentation de l’Asie-Pacifique choisie pour ouvrir cet événement artistique mondial avec d'autres représentations venant d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Océanie et du Moyen-Orient.

Selon l'artiste du peuple Nguyen Tien Dung, directeur du Théâtre de marionnettes du Vietnam, le spectacle "Rêve de dragon" a été créé et mis en scène par l’ITI Vietnam en collaboration avec le Théâtre de marionnettes du Vietnam.

Le réalisateur Le Quy Duong, l'auteur du spectacle, a partagé : "Rêve de dragon" est une combinaison et une sublimation entre l'art traditionnel "cheo" du Vietnam et l'art théâtral de la danse de dragon". Le spectacle envoie un profond message de paix à l'humanité d'aujourd'hui : la guerre peut encore se dérouler quelque part sur terre, peut tout détruire, mais la vie, l'amour et l'aspiration à la paix et au bonheur de l'humanité resteront à jamais.

Le spectacle sera présenté devant près de 1.000 artistes et délégués de près de 100 pays et territoires, diffusé en direct sur la Télévision nationale des Émirats arabes unis.

Le 36e Congrès mondial de l’ITI ayant pour thème «Réunir, pour les arts de la scène et l'humanisme" aura lieu du 20 au 25 février dans la

ville de Fujairah, aux Émirats arabes unis. -VNA