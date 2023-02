Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Consulat général d'Australie à Ho Chi Minh-Ville a organisé le 23 février un spectacle ayant pour thème "Come Together", avec la participation d'artistes des deux pays, ce à l'occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (26 février 1973).

Photo : VNA

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur australien Andrew Goledzinowski a affirmé que la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques était un point de repère important dans les relations bilatérales. Ce spectacle est l’événement débutant une série de programmes honorant les réalisations que le Vietnam et l'Australie ont enregistrées ces cinq dernières décennies, a-t-il poursuivi.Pour sa part, le vice-président du Comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a brossé un tableau rétrospective du parcours de 50 ans du développement fructueux des relations bilatérales, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, leur reclassement au niveau d'un partenariat intégral en 2009, puis d'un partenariat intégral renforcé en 2015 et enfin d'un partenariat stratégique en 2018, ce permettant aux deux pays de récolter de nombreux succès de coopération en tous domaines.Ce spectacle est une interférence culturelle intéressante transmettant des messages significatifs sur la beauté de la culture, de l'histoire et des peuples des deux nations. Il contribuera à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples, contribuant au resserrement des liens bilatéraux, a-t-il dit.Enfin, il a espéré que le Partenariat stratégique Vietnam - Australie, les relations entre Ho Chi Minh-Ville et les localités australiennes en particulier, continueront à se développer pour l’intérêt des deux peuples. -VNA