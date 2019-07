Hanoi, 25 juillet (VNA) - Un séminaire s'est tenu le 24 juillet à l'Université nationale de Hanoi pour discuter de la contribution de la jeunesse à l'amitié traditionnelle russo-vietnamienne.

Panorama du séminaire. Photo : VNA



Le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, a déclaré que l'événement, qui fait partie du Forum de la jeunesse Vietnam-Russie, vise à donner plus de possibilités aux jeunes des deux pays d'échanger des informations sur la situation de la jeunesse dans leurs pays respectifs, partager leurs expériences dans le domaine de la jeunesse et de passer en revue l’amitié bilatérale.



Il a souligné que les jeunes vietnamiens étaient toujours conscients que l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux peuples et entre les jeunes des deux pays, constituaient de précieux atouts qui devaient être encore consolidés et transmis de génération en génération.



Le président de l'Agence fédérale russe pour la jeunesse, Alexander Bugayev, a déclaré que les deux pays bénéficiaient d'une amitié de longue date, nourrie par des générations de dirigeants et d'habitants, constituant un atout précieux pour les deux parties.



Les relations saines entre le Vietnam et la Russie ont atteint un nouveau sommet, comme dans tous les domaines, dont le travail sur la jeunesse, a-t-il ajouté.



Lors du séminaire, les participants ont discuté des activités d'amitié entre les pays et ont formulé des propositions pour renforcer la coopération entre les jeunes vietnamiens et russes.



Ils ont également écouté des personnalités exceptionnelles dont la vie est étroitement liée au développement des relations entre les pays, qui ont raconté des histoires sur l’amitié bilatérale et la période durant laquelle ils étudièrent en Russie. -VNA