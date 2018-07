Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un grand salon des industries auxiliaires (SIS 2018) ouvrira ses portes du 11 au 13 octobre à Hô Chi Minh-Ville, selon un accord signé jeudi 26 juillet dans la mégapole du Sud.

Dans l'usine de Samsung dans la zone industrielle Yên Phong, province de Bac Ninh. Photo: VNA

Cet événement devra présenter les équipements et technologies dernier cri, les solutions innovantes et renforcer les liens entre les acteurs vietnamiens et japonais du secteur et promouvoir les industries automobile et électronique.Dix-huit grandes compagnies japonaises devraient participer à cet événement en tant qu’acheteurs, aux côtés de 30 compagnies vietnamiens qui feront office de fournisseurs, avec l’aide du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et du Centre de développment des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID).Un accord de coopération sur l’organisation du SIS 2018 (Supporting Industry Show) a été signé par Reed Tradex qui est organisateur de la METALEX Vietnam, l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), Hô Chi Minh-Ville, l’ITPC et le CSID.Le SIS 2018 coincide avec la tenue de la METALEX Vietnam 2018, une exposition internationale du Vietnam sur les machines-outils et les solutions de travail des métaux pour la mise à niveau de la production, avec 10.000 acheteurs divers et 500 marques provenant de 25 pays.Selon les chiffres du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, 661 entreprises se sont engagées dans les industries auxiliaires, parmi elles, 591 versées dans la fabrication de composants électroniques, 56 dans la production d’ordinateurs et de périphériques, et 14 dans la production de bandes et disques magnétiques et optiques.Le Vietnam qui est partie à 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux et occupe une position géostratégique, représente une chaîne de valeur élevée pour les industriels. Ces accords ont considérablement réduit les barrières tarifaires, ouvrant largement la porte aux investissements directs étrangers.Le directeur adjoint de Reed Tradex, Suttisak Wilanan, a rappelé que le Vietnam a gagné 5 places par rapport à 2016, à la 55e position dans le classement mondial de la compétitivité du Forum économique mondial (FEM), et 31 places par rapport à 2014, au 68e rang dans le classement «Doing Business 2018 » du Groupe de la Banque mondiale. – VNA