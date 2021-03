Tokyo (VNA) – L’Association des jeunes et étudiants vietnamiens (VYSA) au Japon a organisé samedi 27 mars le VYSA Job Fair 2021 sur une plate-forme virtuelle.

Photo d'illustration: Tuoitre



Il s’agit du plus grand salon de l’emploi pour les Vietnamiens au Japon organisé annuellement par la VYSA, une organisation à but non lucratif créée en 2001 avec 13 antennes à travers le Japon.

À travers 13 éditions, VYSA Job Fair est devenu une passerelle reliant les travailleurs vietnamiens et les employeurs au Japon.

Dans le contexte d’un marché du travail japonais en tension, bouleversé par la pandémie de Covid-19, VYSA souhaite contribuer à faciliter la recherche d’un emploi des étudiants vietnamiens.

Le salon a réuni des représentants d’entreprises japonaises, des diplômés vietnamiens ou ceux qui obtiendront leur diplôme en 2021 ainsi que des Vietnamiens souhaitant travailler au Japon.

Les participants ont eu l’occasion de se mettre en contact avec des entreprises japonaises qui veulent recruter, de se renseigner sur les expériences des recrutés, ainsi que de participer à d’autres activités. -VNA