Peter Cuong Franklin, chef du restaurant Anan. Photo: Anan Saigon.

Hanoi (VNA) - The World’s 50 Best Restaurants, un site internet de critiques culinaires, a récemment publié le top 50 des meilleurs restaurants d’Asie. Et le restaurant Anan Saigon, situé dans le district 1 de Hô Chi Minh-Ville, a été honoré lors de cet évènement.

Le Comité organisateur a déclaré que ce restaurant situé dans l’ancien marché de Ton That Dam, au centre de Hô Chi Minh-Ville, avait réussi à transformer la cuisine de rue en art contemporain.



La rue Ton That Dam représente la convergence des valeurs anciennes et nouvelles de Hô Chi Minh-Ville. Là, les vendeurs du marché de rue Cho Cu (littéralement vieux marché) offrent de la crêpe vietnamienne (bánh xèo) et diffuse le son des machines de karaoké portables, tandis que le restaurant Anan du chef Peter Cuong Franklin se situe près d’ici.



Peter Cuong Franklin a fait ses études au Cordon Bleu Paris, l’excellence dans l’enseignement des arts culinaires et de la gestion hôtelière depuis 1895. Il a acquis de nombreuses expériences lorsqu’il avait travaillé dans des restaurants célèbres tels que Caprice à Hong Kong (Chine), Alinea à Chicago (aux États-Unis) ou Nahm à Bangkok (Thaïlande).



Ce chef américain d’origine vietnamienne est très apprécié pour combiner habilement sa compréhension de la cuisine de rue vietnamienne avec des techniques innovantes et modernes, créant ainsi des plats uniques dans un style très original et délicat pour les clients d’Anan Saigon.



Ce dernier est connu pour ses plats tels que le banh xeo (une crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja et d’œufs, roulée dans une galette de riz, puis trempée dans une sauce de poisson aigre-douce), le cha ca (une spécialité de poisson frit), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) et surtout le banh nhung, un plat original inspiré des gâteaux traditionnels, que l’on trouve couramment sur les marchés de rue vietnamiens, et de la tarte française classique. Le banh nhung est farci d’œufs de saumon, de saumon fumé et de crème fraîche et on utilise de la farine de riz et des œufs dans le style de la cuisine vietnamienne au lieu du blé.



Il s’agit de la troisième fois consécutive qu’Anan Saigon figure dans la liste des 50 meilleurs restaurants d’Asie. Cette fois-ci, le restaurant du chef Peter Cuong Franklin a également été honoré en tant que «Meilleur restaurant du Vietnam».

Le restaurant Le Du à Bangkok (Thaïlande) est en tête du top 50 des meilleurs d’Asie cette année. Il est spécialisé dans les plats locaux saisonniers. Singapour et la Thaïlande sont les deux pays les plus représentés dans le top 50 cette année, avec 9 restaurants, suivis du Japon avec 7.



Ce prix fait partie du système de récompenses «World’s Best Restaurants», qui est décerné chaque année par 50 Best, une organisation spécialisée dans le secteur de l’alimentation et des boissons, sous la direction de William Reed Media Group basé au Royaume-Uni.



La liste des 50 meilleurs restaurants du monde a été créée en 2002, devenant ainsi le premier classement mondial dans ce domaine. Depuis 2013, le prix «Asia’s 50 Best Restaurants» est décerné chaque année, reflétant la cuisine riche et diversifiée de la région en tant que destination culinaire de premier plan dans le monde. Le jury se compose de plus de 300 critiques gastronomiques, chefs, restaurateurs et experts culinaires du monde entier. -NDEL/VNA

NDEL/VNA