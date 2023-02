Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a loué les réalisations obtenues par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le peuple vietnamien ces dernières années.

Depuis sa fondation, le PCV a conduit le Vietnam à obtenir de nombreuses réalisations exceptionnelles et s'est tenu aux côtés du PPRL pour contribuer au développement des deux pays ainsi qu'à l’intensification de l’amitié Vietnam – Laos, a déclaré Thongsavanh Phomvihane lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du PCV.

Il a affirmé que la fondation du PCV le 3 février 1930 était un grand événement historique, un tournant, le jalon historique le plus important de la révolution vietnamienne.

Il a ensuite loué les réalisations obtenues par le PCV et le peuple vietnamien ces dernières années et a déclaré les considérer comme des leçons précieuses et une force motrice pour le Laos dans son processus de défense, d’édification et de développement national.

Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL. Photo: VNA

Le responsable lao a déclaré se réjouir de voir la grande amitié et la solidarité spéciale entre les deux pays s’approfondir de plus en plus. La coopération politique étroite et la confiance mutuelle jouent le rôle clé dans la définition des orientations de développement des relations des deux pays sur tous les aspects, a-t-il estimé.

A cette occasion, Thongsavanh Phomvihane a adressé ses remerciements au PCV pour son soutien et ses aides précieuses accordées au PPRL, tant dans la lutte d’hier pour la libération nationale que dans le processus d'aujourd'hui de défense et de développement national. -VNA