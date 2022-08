Séoul, 1er août (VNA) - Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Vo Van Thuong a eu le 1er août une entrevue avec le Premier ministre de la République de Corée Han Duck-soo dans le cadre de sa visite en cours dans le pays.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Vo Van Thuong (gauche) et le Premier ministre de la République de Corée Han Duck-soo. Photo : VNA



Au cours de la rencontre, le responsable vietnamien a fait l'éloge du développement intégral et efficace des relations bilatérales, affirmant que le Parti et l'État du Vietnam attachent une grande importance à porter les relations à un nouveau niveau.



Il a proposé des mesures pour renforcer davantage les relations entre le Vietnam et la République de Corée, notamment en renforçant les échanges de délégations de haut niveau, développer les relations entre le PCV et les Partis politiques de République de Corée et élargir les relations entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays et le renforcement des échanges entre les deux peuples et la promotion des investissements des entreprises sud-coréennes au Vietnam.



Vo Van Thuong a suggéré aux deux parties de stimuler le transfert de technologie et le développement des industries auxilaires, de développer le commerce bilatéral dans une direction équilibrée et d'élargir la coopération dans le domaine du travail.



Pour sa part, le Premier ministre sud-coréen a déclaré que la visite de la délégation de haut rang du PCV à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays démontre le développement intégral de leurs relations bilatérales.



Il a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement, affirmant que son pays considère le Vietnam comme un point central de sa politique envers l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Il a approuvé les propositions du responsable vietnamien, soulignant que la coopération avec le Vietnam est devenue un modèle de coopération avec les pays en développement.



Le dirigeant de la République de Corée a exprimé son souhait que les deux parties continuent à promouvoir davantage les relations bilatérales.



Le même jour, le responsable vietnamien a également reçu et tenu des séances de travail avec des représentants de la Fondation sud-coréenne pour les échanges internationaux (KF), du Groupe des personnes éminentes Vietnam-République de Corée (EPG) et de l’Association de l’amitié République de Corée-Vietnam, au cours desquelles les participants ont discuté des orientations pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et la République de Corée et les relations entre les organisations populaires des deux parties.

La délégation vietnamienne s'est également rendue à l'ambassade du Vietnam en République de Corée et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne dans le pays.- VNA