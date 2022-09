Bruxelles (VNA) – Le chef adjoint de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, Trân Quôc Cuong, a travaillé avec des autorités belges et s’est rendu lundi 26 septembre à l’ambassade du Vietnam lors de sa visite de travail en Belgique.

Lors de la séance de travail entre Trân Quôc Cuong, chef adjoint de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et l'ambassade du Vietnam à Bruxelles. Photo : VNA



Le responsable, également membre du Comité central du Parti, a eu des séances de travail avec l’Office des étrangers et la Police fédérale pour se renseigner sur des expériences belges dans les domaines d’intérêt du Vietnam.Il a visité l’ambassade du Vietnam en Belgique où il a informé son personnel de de la situation dans le pays, notant que la Commission des affaires intérieures assume la responsabilité principale dans l’élaboration du projet de stratégie d’édification et de perfectionnement de l’Etat de droit socialiste jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyên Van Thao, qui est également chef de la délégation vietnamienne auprès de l’Union européenne (UE), a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et la Belgique, le Luxembourg et l’UE.Le Vietnam souhaite intensifier la coopération avec la Belgique dans le domaine agricole et stimuler les exportations agricoles vers la Belgique et l’Europe, a-t-il poursuivi.Selon l’ambassadeur, le Vietnam est l’un des quatre pays asiatiques qui ont signé un accord de libre-échange de nouvelle génération avec l’UE, notant que l’UE est le partenaire important du Vietnam dans l’économie maritime, l’économie numérique et la résilience au changement climatique.Il a indiqué que le Luxembourg est une porte d’entrée financière cruciale sur l’Europe et dispose de conditions favorables pour promouvoir les liens financiers et économiques avec le Vietnam. – VNA