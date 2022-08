Hanoï, 31 août (VNA) - Le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Peñalver Portal, a souligné la coopération intégrale et étroite entre le Vietnam et Cuba par différents canaux, notamment entre les Partis, les États, les gouvernements et les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Peñalver Portal. Photo : VNA

Le vice-ministre Gerardo Peñalver Portal effectue une visite officielle au Vietnam du 28 août au 1er septembre pour coprésider la 7e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, il a déclaré que la solidarité fraternelle entre le Vietnam et Cuba, fondée par les présidents vietnamien Hô Chi Minh et cubain Fidel Castro et nourrie par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, est devenue une relation traditionnelle et durable qui doit être entretenu et transmis aux générations futures.

Il a révélé qu'un certain nombre de réunions et de visites de haut niveau des dirigeants des pays auront lieu dans les temps à venir, ajoutant que les deux pays organiseront conjointement une cérémonie en 2023 pour marquer les 50 ans de la visite historique du président Fidel Castro dans la zone libérée du au Sud du Vietnam.

Sur les liens économiques et commerciaux, le vice-ministre Gerardo Peñalver Portal a noté que le Vietnam et Cuba ont mis en œuvre de grands projets dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'énergie, de la construction et de la biotechnologie. Le Vietnam est actuellement le plus grand investisseur et le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie.



Les relations spéciales des deux pays peuvent être vues dans leur assistance mutuelle dans la lutte contre le COVID-19, a poursuivi Gerardo Peñalver Portal, affirmant que le Vietnam avait fait don au peuple cubain de dizaines de milliers de tonnes de riz tandis que la nation des Caraïbes a fait don de vaccins et envoyé des experts pour aider le pays d'Asie du Sud-Est lutte contre la pandémie.

Peu de temps après l'incendie du terminal pétrolier dans la province de Matanzas, le Vietnam a exprimé sa sympathie à Cuba et a été l'un des premiers pays à faire des dons aux efforts du peuple cubain pour faire face aux conséquences, a-t-il ajouté.

Le responsable a apprécié le sentiment chaleureux et la solidarité du peuple vietnamien avec Cuba.

Il a ajouté qu'avec une économie dynamique et prospère, le Vietnam est un exemple à suivre pour son pays dans la mise à jour de son modèle socio-économique socialiste.- VNA