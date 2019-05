Hanoi, 26 mai (VNA) - Selon le Département général des Douanes, de janvier à avril, les entreprises dans le pays ont exporté 2,33 millions de tonnes d’acier et de fer pour une valeur de 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 22,2% en volume et de 6,8% en valeur en glissement annuel.



Avec la forte croissance de sa demande d’acier et de fer, le Cambodge est un marché très prometteur pour les exportateurs nationaux. Ces 4 premiers mois, il a importé 583.000 tonnes (soit 25% du total) pour 348 millions de dollars, +55,7% en volume et +45,8% en valeur sur un an. Cela a fait de ce pays d’Asie du Sud-Est le plus grand marché importateur, devant l’Indonésie (12% du volume total), la Malaisie (10%) et les Etats-Unis (8,1%).



Une hausse spectaculaire tant en volume qu’en valeur en glissement annuel, de 150% à 310%, a été observée en Chine, au Pakistan, aux Philippines, en Arabie saoudite.



Toujours selon le Département général des Douanes, entre janvier et avril, les importations nationales de ces produits sont estimées à 4,67 millions de tonnes, d’un montant total de 3,13 milliards de dollars, respectivement +9% et +3,4% sur un an. Avec 42% du total en volume, la Chine conserve son trône, devant le Japon (13%), la République de Corée (11,7%) et Taïwan (Chine) (11%). - CPV/VNA