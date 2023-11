Dak Lak (VNA) – Financé par l'Union européenne (UE) et l’organisation IDH (Initiative pour le Commerce durable), le projet sur la promotion de la production et du commerce durables de poivre au Vietnam est réalisé de 2021 à 2023 dans les provinces de Dak Lak, Dak Nông et Gia Lai afin d'aider le Vietnam à tirer parti des engagements commerciaux bilatéraux et à stimuler les exportations de produits et services de qualité vers l'UE.

Des représentants de la délégation de l'UE au Vietnam, de l' IDH et leurs partenaires au district de , province de Dak Lak. Photo: VNA

Grâce au projet, près de 8.000 agriculteurs ont amélioré leurs connaissances et appliqué des pratiques agricoles vertes sur une superficie totale de 8.500 ha.



En trois ans, le projet a obtenu plusieurs résultats, tels qu'une augmentation de 60% du volume de graines de poivre respectant les exigences en matière de résidus de pesticides de marchés haut de gamme, une réduction de 98% de l’utilisation de pesticides interdits. En outre, 50% des revendeurs de pesticides se sont engagés à respecter les réglementations en matière de gestion des pesticides...

Remise d'insignes aux entreprises et coopératives participantes excellentes. Photo: VNA



Les Hauts Plateaux du Centre représentent environ 60% des cultures de poivre du pays, soit plus de 70.000 ha, a fait savoir Pham Thi Vân, directrice de l’IDH Vietnam.



L’IDH s'engage à continuer à soutenir la filière poivre du Vietnam pour qu'elle se développe de manière durable, en augmentant la participation des secteurs public et privé pour généraliser les résultats du projet, élaborer et mettre en œuvre un programme axé sur la gestion des résidus de pesticides et l'amélioration des moyens de subsistance des populations, aider les producteurs d’épices à répondre aux nouvelles exigences du marché en matière sociale et environnementale, a dit Phan Thi Vân.



Appréciant le projet qui a permis aux agriculteurs de six districts de trois provinces des Hauts Plateaux du Centre de produire du poivre de manière durable, le vice-président du Comité populaire de la province de Dak Lak, Nguyên Thiên Van, a émis le souhait de voir l’IDH et d'autres organes continuer à œuvrer pour agrandir la superficie de poivre certifié selon les exigences du marché.



La province de Dak Lak créera des conditions favorables pour promouvoir le développement agricole durable, contribuant à améliorer les conditions de vie de la population et à valoriser les produits agricoles locaux, a souligné Nguyên Thiên Van. -VNA