Un colloque pour faire le bilan du projet de développement durable de la chaîne de valeur des palourdes et du bambou au Vietnam. Photo: nhandan.vn

Nghe An (VNA) - Un colloque pour faire le bilan du projet de développement durable de la chaîne de valeur des palourdes et du bambou au Vietnam (SCBV) a récemment eu lieu dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre).



Ce projet, financé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre par Oxfam Vietnam, en collaboration avec des partenaires vietnamiens, a bénéficié à un grand nombre de résidents ruraux et a stabilisé ces zones de production au Vietnam.



Le projet couvre cinq provinces - Tra Vinh, Ben Tre, Tien Giang, Thanh Hoa et Nghe An- et vise à contribuer à promouvoir le développement économique et l'efficacité commerciale des petites entreprises et des transformateurs vers des normes durables, tout en renforçant l'accès au marché et en créant des politiques favorables pour un développement inclusif et durable des filières palourde et bambou au Vietnam.



Il s'est également concentré sur la réduction de la pauvreté et des inégalités dans les zones rurales, en aidant les producteurs et les transformateurs de palourdes et de bambou à appliquer des pratiques durables et en promouvant les partenariats public-privé dans une gouvernance de chaîne équitable et responsable.



Un rapport du projet a montré qu'en 2018, il y avait environ 1,5 million de petits producteurs et transformateurs engagés dans les industries de la palourde et du bambou. Cependant, ils sont confrontés à de nombreux défis, principalement dus à la situation d'appauvrissement des zones de matière première en raison de la dégradation, de la surexploitation, etc.



Dans cette situation, le projet s'est coordonné avec les localités pour améliorer les techniques agricoles afin d'obtenir des certificats internationaux tels que MSC (Marine Stewardship Council) et ASC (Aquaculture Stewardship Council) pour la palourde, et FSC (Forest Stewardship Council) pour le bambou, permettant à leur produits de pénétrer de grands marchés tels que les États-Unis, l'UE et le Japon.

Des cultivateurs et exploitants de bambou augmentent leurs revenus en participant à la chaîne de valeur du bambou. Photo : Oxfam.

En 2019, le district de Quan Hoa dans la province de Thanh Hoa (Centre) est devenu la première localité du Vietnam à obtenir le certificat FSC pour la production de bambou, suivi de celui de Que Phong dans la province voisine de Nghe An et du district de Quan Son à Thanh Hoa.



Début 2023, la province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, est devenue la troisième zone de production de palourdes à obtenir le certificat ASC. Celles-ci sont considérées comme de grandes étapes pour les industries vietnamiennes de la palourde et du bambou.



Phan Van Thang, directeur du Centre de recherche sur les produits forestiers non ligneux, a déclaré qu'après avoir reçu le certificat FSC, les forêts de bambous sont mieux cultivées et entretenues, générant une productivité plus élevée et des produits de qualité plus stables.

Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que grâce au projet, plus de 34.000 personnes ont bénéficié d'un revenu durable de la palourde et du bambou, tandis que 125 groupes de production ont été mieux organisés, 63 entreprises ont vu leur situation commerciale progresser et plus de 4.000 nouveaux emplois ont été créés.-VNA