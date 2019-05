Hanoi, 20 mai (VNA) - Une cérémonie s'est déroulée à Hanoi le 19 mai pour annoncer la mise en œuvre du projet Sanrio Hello Kitty World Hanoi du groupe BRG - le premier complexe de divertissement du groupe en Asie du Sud-Est.

Cérémonie de mise en route du projet Sanrio Hello Kitty World Hanoi du groupe BRG. Photo : journal An ninh thu do

Nguyen The Hung, vice-président du Comité populaire municipal, a déclaré qu'il s'agissait non seulement d'une étape importante dans le développement des groupes BRG et Sanrio au Vietnam, mais également de la joie de Hanoi.



Une fois achevé et mis en service en 2021, il offrira un autre parc d’attractions aux enfants de Hanoi.



Nguyen The Hung a déclaré que les autorités municipales créeraient des conditions favorables pour que les investisseurs mettent effectivement en œuvre le projet.



Les investisseurs étaient tenus de se concentrer sur l’achèvement des procédures relatives à l’investissement, aux terrains et à la construction, en particulier en accélérant le processus de construction afin d’achever rapidement le projet, contribuant ainsi au développement socio-économique de la capitale.



Le groupe BRG s’est associé au groupe japonais Sanrio pour intégrer au Vietnam des personnages de dessins animés attrayants appartenant à Sanrio.



Le projet Sanrio Hello Kitty World Hanoi couvrira une superficie de près de 30.000 m² dans le district de Tay Ho. Il présentera des personnages et des jeux intéressants dans de grands espaces, offrant aux enfants et aux visiteurs l’occasion de profiter des produits et services haut de gamme du groupe BRG conformes aux normes internationales de Sanrio.



Le parc devrait accueillir environ un million de visiteurs par an.-VNA