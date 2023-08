Nhập mô tả cho ảnh

Bac Lieu (VNA) - Près de 1.700 drapeaux nationaux ont été plantés le long d'une route de 25 km de l'ancienne base militaire de Cai Chanh, un site national spécial de reliques de la commune de Ninh Thanh Loi, district de Hong Dan, province du de Bac Lieu (delta du Mékong), avec une cérémonie d'inauguration le 23 août.Ce projet est le troisième du genre lancé conjointement par le journal Nguoi lao dong (ouvriers) et l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh dans la province de Bac Lieu. Il est destiné à marquer le 78e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).Les deux autres ont été réalisés dans la commune de Gia Rai et dans le district de Vinh Loi, province de Bac Lieu.Ces projets ont contribué à promouvoir le patriotisme auprès du public, notamment des jeunes, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thieu.De 1949 à 1952, de hauts responsables comme Le Duan, Pham Hung et Nguyen Thuong Vu travaillèrent à la base militaire de Cai Chanh pour diriger de nombreux mouvements dans la région du sud.Couvrant plus de 50.000 mètres carrés, la base a été reconnue lieu historique national en 2011 et site national de reliques spéciales 10 ans plus tard.- VNA