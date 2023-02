Hanoi (VNA) - Les premières nouvelles variétés de fruits du dragon, résultat d’un programme conjoint entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, devraient être lancées sur le marché mondial.

L’annonce de nouvelles variétés de fruits du dragon est un exemple de l’efficacité de la coopération entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam dans le domaine de l’horticulture. Photo : baoquocte.vn



L’Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments (PFR), en coordination avec l’Institut de recherche sur les fruits du Sud du Vietnam (SOFRI), a sélectionné depuis 2013 de nouvelles variétés de fruits du dragon, connus aussi sous le nom de pitaya, présentant d’excellentes caractéristiques de croissance et de consommation.

Les sociétés VentureFruit™ et T&G Global ont rejoint le programme avec des droits de commercialisation mondiaux exclusifs sur les trois premières variétés du programme.

Les trois nouvelles variétés sont à peau rouge, avec une saveur plus douce et plus aromatique que les variétés actuelles et avec une texture dense et croquante. Elles varient en couleur de chair, l’une avec la chair blanche traditionnelle la plus courante, une variété unique à chair rose et une variété à chair rouge foncé.

Les nouvelles variétés ont été développées par le PFR, de 2013 à 2021 avec un financement du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce. Ce projet est maintenant financé par le PFR, dans le cadre de ses missions de développement technologique.

Selon le directeur général de VentureFruit’s™, Morgan Rogers, l’annonce de nouvelles variétés de fruits du dragon est un exemple de l’efficacité de la coopération entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam dans le domaine de l’horticulture.

Dans un premier temps, les nouvelles variétés seront commercialisées au Vietnam. Des tests sont prévus dans d’autres régions de production potentielles, dont un essai en cours au centre de recherche Kerikeri de PFR dans la région subtropicale du nord de la Nouvelle-Zélande.

Le directeur général de PFR, David Hughes, déclare que le lancement des nouvelles variétés est le résultat d’un programme de développement international réussi.

«Nous sommes impatients de voir la croissance du marché d’exportation des fruits du dragon du Vietnam et un impact positif sur les revenus des agriculteurs. Voir les programmes de coopération internationale au développement de la Nouvelle-Zélande se transformer en partenariats commercialement durables est un exemple satisfaisant de coopération bilatérale solide entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande et montre la valeur de notre partenariat avec le PFR», a déclaré l’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson.

Les fruits des nouvelles variétés devraient être disponibles pour les consommateurs en 2027, avec un objectif de 250 hectares plantés d’ici 2030.

Le Vietnam est le plus grand fournisseur de fruits du dragon au monde et ce fruit est très recherché par les consommateurs asiatiques, bien qu’il soit originaire d’Amérique centrale et du sud (où il est connu sous le nom de pitaya). Le Vietnam produit environ un million de tonnes de fruits du dragon par an et a augmenté sa superficie de production de 10 000 hectares en 2010 à plus de 50 000 hectares en 2018. – NDEL/VNA