Un représentant de Vietjet présente des cadeaux aux familles et enfants défavorisés de la commune de Sin Cheng, district de Si Ma Cai, province de Lao Cai. Photo: Vietjet

Lao Cai (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet et la Croix-Rouge de la province montagneuse de Lao Cai (Nord) ont co-organisé le programme «Tet compatissant 2021» les 23 et 24 janvier pour soutenir les familles et les enfants défavorisés de la commune de Sin Cheng, district de Si Ma Cai.

Afin d'aider les personnes défavorisées à passer des jours fériés joyeux et épanouissants du Têt (Nouvel An lunaire), Vietjet a offert des cadeaux à 500 familles de minorités ethniques, dont 150 coffrets cadeaux et des vêtements chauds aux enfants et aux enseignants du jardin d'enfants et de l'école élémentaire de Ban Kha dans la commune de Sin Cheng.

Le programme a attiré de nombreux participants avec diverses activités telles que la fabrication de "banh day" (gâteau rond et plat fait de farine de riz gluant), la foire zéro-dong et des jeux folkloriques passionnants. Environ 500 personnes ont également fait contrôler leur état de santé par des médecins de l'Hôpital de l'amitié Vietnam – ex-Union soviétique et ont reçu des médicaments gratuits.

Des représentants de Vietjet présentent des cadeaux aux familles défavorisées. Photo: Vietjet

Le programme «Tet compatissant 2021» est l’une des nombreuses activités philanthropiques que le transporteur new-age a menées au fil des ans dans l’espoir de répandre l’esprit des employés de Vietjet de faire de bonnes actions.

En 2020, la compagnie a participé à de nombreuses activités caritatives telles que l'offre de transport gratuit pour les biens de secours et le don de 10.000 dongs (environ 44 cents américains) par billet vendu pour aider les personnes touchées par les inondations dans des provinces du Centre.

Vietjet a également organisé le programme «Un Tet chaleureux pour vous» pour soutenir les enfants des minorités ethniques et a offert plus de 2,5 millions de masques médicaux aux citoyens du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne et des États-Unis.

Des enfants à l’événement de Vietjet dans la province de Lao Cai. Photo: Vietjet

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie a également été nommée le “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA