Un numéro artistique du programme "Culture des ethnies - Convergence et développement". Photo: VNA

Hanoï (VNA) – "Culture des ethnies - Convergence et développement" tel est le thème d’un programme artistique a été organisé vendredi soir au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Dong Mo, en banlieue de Hanoï, pour célébrer la Journée de la culture des ethnies du Vietnam 2021.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a insisté sur le rôle particulièrement important de la culture pour le développement national.

Reconnaissant les valeurs culturelles uniques de toutes les ethnies minoritaires et leur diversité culturelle, le Premier ministre a publié en 2008 une décision désignant le 19 avril comme la Journée de la culture des ethnies du Vietnam, a-t-il rappelé.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung s’est déclaré convaincu qu'avec l'attention du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Comité central du Front de la patrie du Vietnam, les belles valeurs traditionnelles et culturelles de la communauté de 54 groupes ethniques continueront d'être préservées, transmises et promues, devenant un bien spirituel pour leurs descendants, mais aussi une ressource infinie, un moteur du développement durable du pays.

Après la cérémonie d'ouverture, a eu lieu le programme artistique composé de chapitres avec quatre thèmes différents : "Retrouver à la source", "le Soleil brille", "Aspiration" et "Un mêm toit". -VNA