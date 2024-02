Vientiane (VNA) - Un programme "Xuân Quê Huong » (Printemps au pays natal" a été organisé jeudi 8 février par l’Association des Vietnamiens à Vientiane en collaboration avec l’ambassade du Vietnam et le Centre culturel vietnamien au Laos pour faire découvrir l’ambiance du Têt (Nouvel An lunaire) aux Vietnamiens résidant au Laos.

Lors du programme "Xuân Quê Huong » (Printemps au pays natal", à Vientiane, au Laos, le 8 février. Photo : VNA Lors du programme "Xuân Quê Huong » (Printemps au pays natal", à Vientiane, au Laos, le 8 février. Photo : VNA

Le président de l’association Lê Van Mui a déclaré qu’elle continuait à promouvoir son rôle dans le soin de la vie de ses membres et des Vietnamiens d’outre-mer dans des circonstances difficiles, et qu’elle se coordonnait avec l’ambassade pour protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens résidant dans la capitale lao.Il a profité de l’occasion pour affirmer que l’association et ses clubs membres continueront de se développer, d’apporter davantage de contributions et de jouer un rôle plus important dans la société lao, contribuant ainsi au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.Le conseiller de l’ambassade Phan Minh Chiên a présenté ses vœux de Nouvel An aux Vietnamiens résidant à Vientiane, les applaudissant pour leurs contributions au développement de la patrie.Il a exprimé sa conviction que dans les années à venir, la communauté vietnamienne du Laos en général et les Vietnamiens de Vientiane en particulier continueront d’œuvrer pour construire une association unie, forte et réussie, contribuant de manière pratique et efficace au développement socio-économique du Laos et au renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.Dans le cadre de ce programme, l’association des Vietnamiens de Vientiane a remis 150 paquets cadeaux à des ressortissants vietnamiens défavorisés vivant dans la capitale lao. – VNA