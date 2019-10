La construction d'une ligne ferroviaire à Jakarta, en Indonésie. Photo: AFP/VNA



Jakarta (VNA) - La Banque asiatique de Développement (BAD) a approuvé un prêt intermédiaire financier de 100 millions de dollars au gouvernement indonésien pour aider à catalyser les investissements du secteur privé dans des projets d'infrastructures.



Le prêt contribuera à mobiliser les investissements du secteur privé pour développer et financer des projets d'infrastructure indispensables, a déclaré le directeur national de la BAD en Indonésie, Winfried F. Wicklein, ajoutant que l’assistance de la BAD contribuera à combler le déficit de financement des infrastructures en Indonésie et à améliorer la qualité et les normes des projets d’infrastructures.



Le déficit de financement des infrastructures de l’Indonésie reste important, les besoins en investissement étant estimés à plus de 70 milliards de dollars par an. L'accélération du développement des infrastructures est une priorité du gouvernement indonésien.



Le gouvernement accordera le prêt de la BAD à la compagnie PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) par l'intermédiaire de l’entreprise publique PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ensuite, le prêt soutiendra des projets d’infrastructures dans les secteurs de la santé, des énergies renouvelables, des télécommunications et des transports.



En mai dernier, la BAD a accordé 2,6 milliards de dollars au gouvernement indonésien pour faciliter les projets d’infrastructures stratégiques. L’an dernier, elle s’est engagée à octroyer 3,9 milliards de dollars à 19 projets dans ce pays.



La BAD est déterminée à créer une Asie et un Pacifique prospères, inclusifs, résilients et durables, tout en maintenant ses efforts pour éliminer la pauvreté extrême. En 2018, elle s'est engagée à octroyer de nouveaux prêts et dons pour un montant de 21,6 milliards de dollars. Fondée en 1966, elle est la propriété de 68 membres, dont 49 de la région. -VNA