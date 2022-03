Hanoi, 21 mars (VNA) - Le Département général de la fiscalité a organisé le 21 mars une conférence pour lancer un portail pour les fournisseurs étrangers et une application mobile fiscale électronique - Etax-Mobile.

Photo d'illustration : VNA

Le portail et l’application ont été lancés pour suivre le fort développement du commerce électronique au Vietnam, a déclaré le ministre des Finances Hô Duc Phoc, notant que de nombreux grands groupes comme Google ont prévu que l’économie numérique vietnamienne atteindra plus de 52 milliards de dollars et se classera troisième de l’ASEAN en 2025.Le portail, à l’adresse http://etaxvn.gdt.gov.vn, permet aux fournisseurs étrangers ayant des activités sur des plateformes numériques au Vietnam de s’enregistrer, de déclarer et de payer des impôts plus facilement, a-t-il souligné.Le chef du Département général de la fiscalité, Cao Anh Tuân, a déclaré que via le portail, les fournisseurs étrangers pourraient également se renseigner sur les lois et les politiques fiscales du Vietnam sur le commerce électronique.