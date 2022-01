Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé une décision sur la création d’un parc agricole de haute technologie dans la province de Quang Ninh (Nord).

Le parc agricole de haute technologie de Quang Ninh sera une zone d’application des résultats de la recherche dans le domaine de la culture, de la conservation et de la transformation des produits agricoles. Photo d'illustration : baodautu.vn



Le parc agricole de haute technologie sera situé dans la commune de Hông Thai Tây de la cité municipale de Dông Triêu, couvrant une superficie de 106 ha.

Il servira d’installation pour expérimenter les résultats de la recherche agricole, en créant des modèles de démonstration de culture de haute technologie, de conservation et de transformation des produits agricoles ; et la production de produits biologiques.

Il sera également chargé de recevoir et de transférer les progrès scientifiques et techniques au service de la production agricole ; et de former des ressources humaines au service de l’agriculture de pointe pour Quang Ninh et d’autres localités.

Les projets d’investissement dans le parc agricole de haute technologie bénéficieront des politiques préférentielles conformément à la réglementation en vigueur.

Le vice-Premier ministre a chargé le Comité populaire provincial de mettre à jour le nom et la demande d’utilisation du parc dans le plan directeur provincial au cours de la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 ; le plan d’aménagement du territoire de la province en 2021-2025, et d’autres plans connexes conformément aux dispositions légales sur la planification et la gestion des terres. – VNA