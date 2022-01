Hanoi (VNA) – Le lieutenant-colonel vietnamien Dô Anh s’est sacrifié en pleine mission de maintien de la paix de l’ONU à l’âge de 38 ans, a-t-on appris du Département de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense.

Le lieutenant-colonel vietnamien Dô Anh. Photo : VNA

Né en 1983, l’assistant de mission du bureau de terrain du Département de maintien de la paix du Vietnam, membre du Parti communiste du Vietnam est originaire de la commune de Xuân Hông, district de Xuân Truong, province de Nam Dinh et domicilé dans le quartier de Cô Nhuê 1, arrondissement de Bac Tu Liêm, Hanoi.L’observateur militaire de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), est mort le 6 janvier 2022 à 06h00 locales, à l’hôpîtal de campagne de niveau 3 de l’ONU, à Nakasero, dans la capitale ougandaise Kampala.Au cours de son service, le lieutenant-colonel Dô Anh a reçu la Médaille du soldat glorieux de première, deuxième et troisième classes.Le ministère de la Défense l’a promu à titre posthume lieutenant-colonel et demandé au président de la République de lui décerner à titre posthume l’Ordre de défense de la Patrie de troisième classe en reconnaissance de ses grandes contributions dans l’exercice de la mission de maintien de la paix de l’ONU.Les hommages seront organisés le 19 janvier à sa mémoire à la Maison funèbre du ministère de la Défense, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi, suivies par les cérémonies de commémoration, de crémation le même jour. Il reposera en paix au cimetière des héros morts pour la Patrie de Nhôn, dans le quartier de Tây Tuu, arrondissement de Bac Tu Liêm, Hanoi. – VNA