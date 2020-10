Les délégués participent au colloque sur le nouveau modèle d’université au Vietnam, le 29 octobre dans le campus de l'Université Vietnam-Allemagne, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Environ 200 enseignants, gestionnaires de l'éducation, experts, scientifiques vietnamiens et étrangers se sont réunis les 29 et 30 octobre à Ho Chi Minh-Ville pour discuter et partager de l’expérience relative au nouveau modèle d’université au Vietnam.

Lors du colloque, le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyen Van Phuc, a déclaré que le projet d’édification d'un certain nombre d'excellentes universités était une stratégie importante dans les efforts du gouvernement vietnamien visant à promouvoir la coopération avec des partenaires internationaux tels que l’Allemagne, la France, le Japon, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD)… Dans ce cadre, trois des quatre universités exemplaires – excellentes ont été créées, à savoir l’Université Vietnam – Allemagne (en 2008), l’Université Vietnam – France (en 2009), et l’Université Vietnam – Japon (en 2014).

Selon Mme Vo Kieu Dung, expert principal de la Banque mondiale en éducation, le projet d’édification du nouveau modèle d’université au Vietnam comprenait quatre modules liés aux politiques d’assistance à la recherche sur les couloirs juridiques pour les universités, au développement des capacités d'enseignement, au renforcement des capacités de la recherche et de la gestion de projet.

Le projet se terminera en novembre 2020, avec un capital total de 180 millions de dollars dont 70% ont été décaissés. Le projet a obtenu des résultats positifs sur la modification des couloirs juridiques, un bon changement des capacités de recherche et d'enseignement, et la construction d'infrastructures modernes à l'Université Vietnam – Allemagne, a-t-elle fait savoir.

Lors du séminaire, les participants ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle de la Banque mondiale dans le programme de réforme de l'enseignement supérieur au Vietnam, le système d'enseignement supérieur de l’Allemagne, une université axée sur la recherche ...



Ils ont également discuté et analysé des leçons tirées du processus d’édification d'un nouveau modèle d’université de l'Université Vietnam - Allemagne et la possibilité de son application au Vietnam, contribuant à promouvoir la réforme du système d'enseignement supérieur vietnamien et à élever la qualité des universités au niveau mondial. -VNA