Le Vietnam demeure une destination attrayante pour les investisseurs étrangers grâce à une forte croissance et à la stabilité de son économie.

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Même si partout ailleurs, le spectre de la récession plane, le Vietnam, lui, reste un marché attractif, notamment pour les investissements directs étrangers.



Le marché vietnamien devrait demeurer attrayant aux yeux des investisseurs étrangers, ne serait-ce qu’en raison de l’industrie manufacturière, qui serait florissante. De nombreux signaux et facteurs montrent que l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) continuera d’être forte cette année.



Dans leurs rapports publiés en décembre 2022, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale ont expliqué que le Vietnam possédait des avantages comparatifs par rapport à ses concurrents tels que bas coûts de main-d’œuvre, situation géographique favorable (à proximité de la Chine, surnommée l’“usine du monde”), ou encore stabilité socio-politique. Il est aussi un pays signataire de nombreux accords de libre-échange.



Les entrepreneurs étrangers ont versé des capitaux dans 19 des 21 secteurs économiques du pays. Ceux du commerce de gros et de détail, de la fabrication et de la transformation et des activités professionnelles en sciences et technologies, en ont recensé le plus grand nombre. Parmi les 108 pays et territoires investissant au Vietnam en 2022, Singapour a été en tête avec un fonds total de près de 6,46 milliards d’USD, suivi de la République de Corée avec près de 4,88 milliards, et du Japon avec plus de 4,78 milliards. Ces chiffres montrent que malgré les impacts néfastes de la pandémie de COVID-19, les investisseurs étrangers sont demeurés confiants en l’économie et l’environnement d’investissement du pays.



Les IDE sont estimés entre 36 et 38 milliards d’USD cette année



Malgré les difficultés prévues pour 2023, à long terme, le Vietnam restera une destination de premier choix pour les investisseurs, car il s’agit d’un grand chantier de production et de transformation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du monde. Le gouvernement entend poursuivre le perfectionnement de la législation liée aux investissements étrangers, de manière à se conformer aux normes et conventions internationales dont il est signataire. Il s’applique aussi à restructurer son économie et à améliorer la compétitivité et la transparence de son environnement des affaires. Alors que de nombreux pays pourraient entrer en récession en 2023, la Banque asiatique de développement estime que le Vietnam devrait enregistrer une croissance de 7,5% en 2023, après une hausse record de 8,02% en 2022. Dans ce contexte, les IDE devraient continuer d’affluer dans le pays.



Le Vietnam devrait continuer d’attirer les investisseurs, notamment grâce à son industrie manufacturière et aux produits agricoles et aquacoles. Les IDE sont estimés à 36 à 38 milliards d’USD en 2023, a prévu le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI).



Le directeur adjoint du Département de l’investissement étranger du MPI, Đô Van Su, a déclaré que le décaissement des investissements étrangers cette année devrait atteindre 22 à 23 milliards d’USD. Il a reconnu que l’ouverture de l’économie chinoise pourrait affecter l’attraction des IDE du Vietnam, ajoutant que la Chine restait la principale destination d’investissement dans la région, donc lors de son ouverture, les capitaux afflueront vers ce marché tandis que ceux vers le Vietnam et d’autres économies de la région seront limités. Au contraire, le mouvement des capitaux d’investissement de la République de Corée, du Japon et de Taïwan (Chine) s’intensifiera. Ce changement sera accéléré jusqu’en 2025 et le Vietnam sera une destination d’investissement privilégiée pour les investisseurs, a-t-il remarqué.



Selon le MPI, les facteurs essentiels pour que les IDE continuent de prospérer en 2023 sont les bons résultats de la croissance économique en 2022, les efforts incessants des secteurs et localités pour améliorer l’environnement d’investissement des entreprises, la confiance des investisseurs et l’exploitation efficace des accords de libre-échange.



Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que le pays a adopté une approche sélective pour attirer les investissements étrangers, ce qui contribue à la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable. La priorité sera donnée aux projets utilisant des technologies nouvelles et vertes, à haute valeur ajoutée, une gouvernance d’entreprise moderne garantissant le transfert de technologies et étant intégrés aux chaînes d’approvisionnement et de production mondiales, a-t-il indiqué.



Investir au Vietnam, pourquoi pas ?



Le Vietnam prépare les conditions nécessaires en matière d’infrastructures, de procédures administratives et de ressources humaines pour accueillir une nouvelle vague d’IDE. Les investisseurs y ont afflué dès le début de l’année. Récemment, le groupe Samsung a inauguré à Hanoï un centre de recherche et développement (R&D), d’un investissement de 220 millions d’USD. C’est son plus grand centre de R&D en Asie du Sud-Est et l’un de ses 18 centres dans le monde. Selon son directeur général, Roh Tae-Moon, l’entreprise élargira sa sphère de développement au Vietnam.



Dirk Hartmann, directeur général de la sarl Tesa Site Hai Phong, a indiqué que le Vietnam était une destination attrayante grâce à sa croissance et à sa stabilité économique. De nombreux partenaires et clients de Tesa Site y opèrent.



La banque HSBC a estimé que le pays était en train de se développer pour devenir un centre mondial de production de haute technologie. En effet, de grands groupes comme Samsung, LG, Goertek, Foxconn… y investissent des milliards et même des dizaines de milliards d’USD pour ouvrir des sites de production. Selon Eurocham, les énergies renouvelables, la fabrication de haute technologie, et les centres R&D sont les principaux investissements que feront les entreprises européennes au Vietnam ces prochaines années.



Dans son récent rapport, Savills Vietnam a souligné l’attractivité de l’Asie du Sud-Est et du Vietnam en particulier en matière d’investissement dans les secteurs à haute valeur ajoutée. En comparaison avec la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam est un marché attrayant pour l’investissement et présente un faible risque. Cela pousse de nombreuses sociétés technologiques et entreprises internationales à y investir.



Grande attractivité d’une économie ouverte



Selon les estimations de Brook Taylor, directeur général de la compagnie VinaCapital, les facteurs fondamentaux de la croissance économique du pays sont restés inchangés. Il demeure une économie ouverte avec un fort potentiel d’exportation et une grande attractivité pour les investissements étrangers dans le secteur manufacturier à l’exportation. À cela s’ajoute le fait que la demande intérieure augmente également. Le Vietnam suit la voie de développement des puissances asiatiques telles que le Japon ou la République de Corée.



D’après le Département de l’investissement étranger, en 2022, le Vietnam a attiré plus de 27,72 milliards d’USD d’IDE, soit 89% du montant de 2021. Sur cette somme, le capital nouvellement enregistré a atteint près de 12,45 milliards d’USD, en baisse de 18,4% en glissement annuel, et les apports en capital et achats d’actions,



5,15 milliards, en recul de 25,5%. En revanche, le capital ajusté a atteint près de 10,2 milliards d’USD, en hausse de 12,2% sur un an. La chute des IDE au Vietnam est due aux difficultés de l’économie mondiale, à la tendance à la baisse des investissements extérieurs des pays développés. Bien que le capital d’investissement nouvellement enregistré ait diminué de 18,4% en rythme annuel, le nombre de nouveaux projets a augmenté de 17,1%, avec 2.036 projets. Fait important, alors que le capital social a diminué, le décaissement a augmenté de 13,5% en glissement annuel pour atteindre près de 22,4 milliards d’USD. Le lancement de nombreux projets d’envergure a largement contribué à la forte augmentation des décaissements d’investissements étrangers en 2022.



Si vous êtes porteur de projet, chef d’entreprise possédant des affaires à l’étranger ou encore investisseur immobilier, le Vietnam devrait continuer au cours de la prochaine décennie à être une terre très fertile pour l’entrepreneuriat, l’investissement et l’innovation.-CVN/VNA