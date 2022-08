Hanoi (VNA) - Le Vietnam achèvera la construction d'au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des zones industrielles d'ici 2030, selon un avis du bureau du gouvernement publié le 10 août.

Photo : VNA

L'avis informe la conclusion du Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une conférence en ligne sur le développement de logements sociaux pour les travailleurs et les personnes à faible revenu.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de perfectionner le système juridique relatif au développement et à la gestion des logements sociaux, au logement des travailleurs et des personnes à faible revenu et au logement des experts dans les parcs industriels et les zones de haute technologie.

Les comités populaires des provinces et des villes doivent inclure des objectifs de développement de logements dans le plan de développement socio-économique quinquennal et annuel et créer un environnement favorable aux procédures administratives foncières, indique l'avis.

Photo : VNA

Conformément aux décisions du Parti, environ 7,8 millions de mètres carrés de logements sociaux ont été construites et sont en construction, à destination de plusieurs centaines de milliers de personnes à bas revenus.

Mais compte tenu des besoins croissants du marché, il convient d’en faire davantage, selon le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Construire des logements sociaux pour les ouvriers et les personnes à bas revenus constitue une priorité dans la stratégie de développement socioéconomique 2021-2025 du gouvernement, a affirmé le ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi. D’ici à 2025, 456.700 habitations à loyer modéré devront voir le jour. En 2030, environ un million de logements sociaux devraient être disponibles, a-t-il fait savoir. - VNA