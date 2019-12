Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh a reçu mardi 17 décembre le président de Warburg Pincus, Timothy Geithner, et le vice-président de Nike, Chris Helzer.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (à droite) et le président de Warburg Pincus, Timothy Geithner. Photo: VNA

En recevant Timothy Geithner, ancien secrétaire au Trésor américain, Nguyên Van Binh a déclaré que le Parti et l’État vietnamiens créent toujours des conditions optimales pour que les investisseurs étrangers, y compris ceux des États-Unis, puissent opérer à long terme dans le pays, y compris dans les domaines financier et bancaire.

Timothy Geithner a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la réforme économique, l’amélioration de l’environnement des affaires et l’intensification de l’intégration économique internationale.

Il a décrit le Vietnam comme le deuxième marché stratégique important du fonds américain en Asie-Pacifique, ajoutant que le fonds a investi 1,27 milliard de dollars dans cinq projets au Vietnam, axés sur la consommation, l’immobilier, la banque et la logistique, et qu’il souhaite élargir son portefeuille au Vietnam.

En recevant le vice-président de Nike, Nguyên Van Binh a salué les activités du groupe au Vietnam, qui contribuent non seulement au développement socio-économique du pays mais aussi au bien-être social et à la formation des ressources humaines dans l’industrie de la chaussure.



Il a appelé le groupe à renforcer l’application technologique, à encourager la recherche et l’innovation et à établir des liens avec les entreprises vietnamiennes dans les chaînes de production, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Chris Helzer a déclaré que le Vietnam est un marché important pour Nike et que la coopération bilatérale s’est encore approfondie au cours des dernières années, ajoutant que 2020 marquera le 25e anniversaire de l’opération de Nike au Vietnam. – VNA