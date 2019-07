Hanoi, 15 juillet (VNA) - Les passionnés d'histoire pourront s'initier à la structure des appareils administratifs des anciens États vietnamiens grâce au Dictionnaire des titres de fonction publique, publié récemment par les éditeurs de l'Agence vietnamienne d’Information et de Nha Nam.



Le travail de l'auteur Do Van Ninh, qui comprend près de deux mille articles, offre au public la définition, voire les compétences de chaque titre, ainsi que la comparaison entre eux dans différents états.



L'archéologue Do Van Ninh (1931-2011) a étudié en Chine alors qu'il n'avait que 29 ans. Ce scientifique est reconnu comme l’un des spécialistes les plus éminents dans le domaine des pièces de monnaie et des tombeaux antiques du Vietnam.



Il fut également le premier traducteur des 82 stèles de pierre du temple de la littérature à Hanoi, considéré comme la "première université du Vietnam". Sur ces stèles, reconnues comme patrimoine documentaire par le Comité de la Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique, se trouvent les noms de doctorats des dynasties Le et Mac (du 15ème au 18ème siècle). - VNA