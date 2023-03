Hanoi (VNA) - Les religions et la politique religieuse au Vietnam… Tel est l’intitulé du livre blanc qui est sorti le 9 mars dernier, qui donne des informations essentielles sur les religions et la politique religieuse, mais aussi sur les acquis de notre pays en la matière, sur les enjeux qu’il a identifiés et sur les priorités qu’il s’est fixées pour garantir que chaque habitant pourra jouir pleinement de sa liberté de culte.

Aussi diverses soient-elles, les minorités ethniques vietnamiennes, qui représentent 14% de la population nationale, ont ceci de commun qu’elles sont très croyantes. L’État vietnamien a tout fait pour leur permettre de perpétuer cette tradition.

Chaque dimanche matin, 190 protestants Mông se retrouvent à Po Ngai, un site évangélique de la commune de Huôi Luông, dans la province septentrionale de Lai Châu, pour chanter et prier.

Les protestants Mông se retrouvent à Po Ngai ( photo: dantoctongiao.laodong.vn)

Pour s’y rendre, Ly A Phong doit parcourir une dizaine de kilomètres à travers des pentes et des ruisseaux. Mais qu’il pleuve ou qu’il vente, il ne manque aucun des rendez-vous.

«Je suis comblé. Les autorités locales sont très bienveillantes. Elles nous ont donné un certificat pour pouvoir faire fonctionner ce site de rassemblement périodique. Le pasteur nous dit constamment de ne pas écouter les personnes malhonnêtes et de respecter scrupuleusement les recommandations des autorités, du Parti et de l’État», nous fait-il savoir.

Le pasteur dont parlait Phong est un certain Ly A Di.

«Ces dernières années, les autorités nous ont créé des conditions très favorables à la pratique de notre foi. À chaque réunion, nous chantons, prions et échangeons sur la Bible. J’en profite également pour donner des conseils pratiques aux habitants. Par exemple, pendant la saison des pluies, je leur dis de limiter les sorties pour éviter d’être pris de court par une crue, alors que pendant la saison sèche, je leur explique comment prévenir les incendies et les maîtriser», partage-t-il.

Ces croyants de Po Ngài font partie des 26 millions 500 mille que compte notre pays. La liberté de culte dont ils jouissent est tout à fait représentative de la vie religieuse au Vietnam, qui est décrite en détails dans le livre blanc. Ce document nous donne toutes les informations dont nous pourrions avoir besoin à ce sujet, comme nous l’affirme Nguyên Tiên Trong, chef adjoint du Comité des affaires religieuses du gouvernement.

Les Mông de la commune de Huôi Luông (photo: dantoctongiao.laodong.vn)

«Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, et fort de ses coopérations bilatérales et multilatérales efficaces avec des pays et des organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme et de la liberté religieuse, l’État vietnamien s’engage à garantir et à promouvoir les droits fondamentaux de la population, dont la liberté de religion et de croyance. Avec ce livre, nous espérons fournir aux lecteurs dans et hors du pays des informations objectives et instructives, pour les aider à avoir une vue juste et exhaustive de la politique conséquente de l’État vietnamien quant au respect et de la garantie de la liberté de culte, ainsi que de nos acquis et des défis que nous devons relever pour garantir ce droit», déclare-t-il.

Au Vietnam, toutes les religions sont égales devant la loi. Aucun individu, aucune organisation religieuse qui fonctionne conformément à la loi ne souffre d’interdiction. Chaque habitant est totalement libre de suivre une croyance ou une religion, ou de n’en suivre aucune… Voilà les choses fondamentales à savoir quant à la liberté de culte dans notre pays. Pour avoir une vue plus complète, il suffit de consulter Les religions et la politique religieuse au Vietnam, qui est paru aux éditions Tôn giao (Religions). - VOV/VNA