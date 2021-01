Photo capturée d'écran de l'article sur Pretoria News.

Hanoi (VNA) - Le journal sud-africain Pretoria News, a publié le 29 janvier un article intitulé «Une étape historique pour le Vietnam» de sa rédactrice en chef Valerie Boje, soulignant le succès de la diplomatie intégrale et moderne du Vietnam avec les trois piliers : diplomatie de Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire.

L'article a noté que le Vietnam établirait des relations diplomatiques avec 189 membres des Nations Unies - y compris l'Afrique du Sud - et des cadres de coopération à long terme avec 30 partenaires stratégiques et intégrales, y compris tous les pays de l'ASEAN et la plupart des pays du G20.

En tant que membre clé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam a négocié, ratifié et signé des accords de libre-échange importants, à savoir l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le Partenariat économique régional global (RCEP) et l'accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA), ce qui contribue à promouvoir l'intégration économique internationale et créer une nouvelle force motrice pour la reprise économique, a souligné l’article.

En 2020, en tant que président de l'ASEAN, le Vietnam a particulièrement coopéré avec d'autres pays de la région dans la résilience à la pandémie et avancer le plan de relance économique et de développement la période post-pandémique.

En novembre de l’année dernière, l’Afrique du Sud, Cuba et la Colombie ont signé les documents d’adhésion au Traité d’amitié et de coopération (TAC) de l’ASEAN, ouvrant la voie à promouvoir la coopération commerciale entre les parties concernées.

Etant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le mandat 2020-2021, le Vietnam a organisé une réunion sur le renforcement de la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies, en soulignant la question de la coopération entre l’ONU et l'ASEAN ; a participé à la force de maintien de la paix de l’ONU. En plus, l'Assemblée générale de l’ONU a également approuvé une résolution rédigée par le Vietnam pour désigner le 27 décembre comme Journée internationale de la préparation aux épidémies, a insisté l’article.

En conclusion, l’article a remarqué que le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam prévu de clôturer le 2 février, fixera la vision du pays et proposera de futures orientations de développement en termes de politiques nationales et internationales.-VNA