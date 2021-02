Hanoi (VNA) - Le site polonais trybuna.info a récemment publié un article dans lequel l’auteur Piotr Gadzinowski a exprimé sa conviction que le Vietnam atteindra son objectif de construire une nation prospère et heureuse, comme indiqué lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Les délégués votent pour adopter la résolution du 13e Congrès national du PCV. Photo : VNA

L’auteur a cité l’indice Happy Planet en disant que le Vietnam est actuellement classé cinquième parmi 140 pays évalués, loin de sa 121e place il y a 30 ans.Il a également souligné le 13e Congrès national du PCV du 25 janvier au 1er février, au cours duquel Nguyên Phu Trong a été réélu secrétaire général du PCP avec un haut degré de consensus.Le Congrès du PCV, qui se tient tous les cinq ans, est important non seulement pour le Vietnam mais aussi pour toute l’Asie du Sud-Est où le Vietnam est l’une des forces motrices.L’auteur a déclaré que malgré la récession économique mondiale, l’économie vietnamienne a affiché une croissance de 2,9% en 2020 et devrait croître d’environ 7% cette année, probablement le niveau le plus élevé de la région.Le Vietnam figure également parmi les pays ayant la meilleure réponse à la pandémie de Covid-19. L’auteur a cité une enquête de l’Institut australien Lowy selon lequel le Vietnam est classé deuxième au monde en termes de gestion de la pandémie de Covid-19.L’auteur s’est dit impressionné par la stratégie à long terme du Vietnam sur le développement socio-économique discutée lors du 13e Congrès national du PCV dans le but de construire une nation prospère et heureuse.L’article a souligné que les politiques socio-économiques cohérentes et créatives du PCV ont contribué à renforcer la position internationale du Vietnam. – VNA