Parachutisme ascensionnel dans la ville de Nha Trang. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Le journal Laophattana de l'Association des journalistes lao a publié un article appréciant la forte reprise du secteur touristique vietnamien après la réouverture du pays.

Selon l'article, le Vietnam a été l'un des premiers pays à avoir rouvert ses portes aux touristes étrangers et le secteur s'est fortement redressé après plus de deux ans de Covid-19. En outre, l'article a présenté certaines destinations et expériences touristiques au Vietnam.

Le Laos est un marché potentiel du tourisme vietnamien. Au cours des six premiers mois de l'année, le Vietnam a accueilli près de 47.000 touristes lao, alors que près de 50.000 touristes vietnamiens ont voyagé au Laos, représentant 28% du nombre total d’arrivées internationales dans ce pays. -VNA