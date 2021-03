Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journal bangladais The Daily Star a récemment publié un article mettant en évidence les avantages du secteur du textile-habillement du Vietnam, notamment un délai de livraison réduit, des tissus de haute qualité et une concentration sur le marché du luxe.

L'article a pris un exemple cité par le Centre bangladais pour le dialogue politique (CPD) dans une recherche le mois dernier. Ainsi, pour chaque 100 kilogrammes de t-shirts exportés vers l'Union européenne en 2020, le Vietnam a gagné 2.157,9 dollars contre 1.091,5 dollars par le Bangladesh. En 2019, les taux étaient respectivement à 2099,7 dollars et 1097,5 dollars.

Pour expliquer ces chiffres, Khondaker Golam Moazzem, directeur de recherche du CPD, a déclaré que la qualité des tissus vietnamiens était meilleure et qu'une partie de sa population avait un goût pour les produits haut de gamme.

L'utilisation d'un tissu de meilleure qualité garantit aux fabricants vietnamiens de meilleurs prix auprès des acheteurs, a-t-il expliqué, ajoutant que le pays compte un plus grand nombre de marques de produits haut de gamme et de détaillants.

Cela résulte d'une meilleure image du pays, d'un classement plus élevé dans l'indice de facilité de faire des affaires donné par la Banque mondiale et de la tendance d'être conforme aux règlements, aux normes sur les droits de l'homme et la protection de l'environnement, a-t-il déclaré.

AK Azad, directeur général du groupe Ha-Meem, l'un des principaux exportateurs de vêtements du Bangladesh, a déclaré que le Vietnam utilisait à bon escient ses matières premières de haute qualité et son délai de livraison était court. Le Vietnam expédie des produits vers l'UE en 30 jours, alors que d'autres pays, dont le Bangladesh, cela prend plus de temps.

Le Bangladesh est l'un des principaux producteurs de vêtements au monde et l'un des rivaux du Vietnam dans ce domaine.

Le Vietnam a dépassé le Bangladesh dans l'exportation de ce produit au cours des six premiers mois de 2020, pour devenir le deuxième exportateur de textile-habillement, après la Chine, avec une valeur totale de plus de 13 milliards de dollars, tandis que le Bangladesh n'atteignait que près de 12 milliards de dollars. -VNA