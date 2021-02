Les délégués assistent à la séance de clôture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La page web de la Radio Nacional Argentina (RNA) a publié le 2 février un article saluant les succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que les acquis obtenus par le pays, après 35 ans de la mise en oeuvre du Renouveau.

Selon l’article, après 35 ans de Renouveau, le Vietnam a fait connaître le monde une économie dynamique vers la modernisation et l'industrialisation et établi des relations diplomatiques avec 165 pays du monde, y compris les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a également évoqué les progrès sociaux du Vietnam au cours de cette période tels que la réduction de la pauvreté à 5 % - 6 % en 2020, le taux de chômage, 3% - 4%, - l'un des plus bas au monde et l'espérance de vie élevée, 73 ans.

Sans aucun doute, le présent montre que le Vietnam est un pays prospère avec des politiques à long terme, la sécurité juridique et la stabilité de la société. Des engagements pris par le Vietnam il y a plus de trois décennies ont été réaffirmés lors de cet événement politique le plus important du pays et permettront au Vietnam de se développer davantage, a conclu l’article. -VNA