Le journal allemand apprécie les perspectives du marché vietnamien. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le journal allemand des transports (DVZ) a publié un article intitulé "Le Vietnam ne connaît pas la crise" de l'auteur Claudius Semmann, appréciant le travail de prévention et de lutte contre la pandémie de COVID-19, le maintien de la croissance et le marché prometteur du Vietnam.

L'article a apprécié le succès du Vietnam dans la réponse à la pandémie. À la fin de 2020, le pays, avec une population de près de 100 millions de personnes, n'avait signalé que 1.465 cas de COVID-19 et 35 décès. Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), le croissance du PIB a été de 2,9%. C'est l'un des plus élevés au monde. Le FMI prévoit une croissance de 6,5% pour 2021.

Selon les chercheurs du marché de Transport Intelligence (TI), le Vietnam bénéficie des accords de libre-échange avec l'UE et le Royaume-Uni ainsi que de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), qui permet aux marchandises vietnamiennes d'avoir un meilleur accès au Canada et au Mexique. Tant avant que pendant la pandémie, le pays a attiré des investissements, notamment de fabricants qui souhaitaient délocaliser leur production de Chine et des pays voisins qui n'ont pu redémarrer leurs lignes de production en raison du coronavirus.

Ces dernières années, le Vietnam a progressé dans la chaîne de valeur, du secteur textile à celui de l'électronique. Apple et ses fournisseurs Foxconn et Pegatron ainsi que Panasonic, qui furent parmi les premiers à fabriquer au Vietnam, ont augmenté leur production ou annoncé de nouveaux plans d'extension en 2021.

Selon une analyse de l'assureur-crédit international Atradius, le Vietnam est également l'un des marchés les plus prometteurs pour les exportateurs allemands cette année. -VNA